Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une énorme annonce à Al-Khelaïfi !

Publié le 17 août 2021 à 22h15 par Th.B. mis à jour le 17 août 2021 à 22h26

Bien que le PSG mette la pression sur Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat, le champion du monde aurait déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi de la suite des opérations.

Le PSG pourrait bien témoigner du départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat à la fin de la saison prochaine. En effet, aucune prolongation n’a été signée jusqu’ici et les discussions ne mèneraient nulle part à en croire différents médias. Le10sport.com vous a d’ailleurs assuré le 13 août dernier que rien ne laissait penser à l’instant T que l’attaquant du PSG rallongerait son contrat qui court jusqu’en juin 2022. La cause résiderait en le fait que le pacte ayant supposément été convenu à l’été 2017 lors de son transfert avec les dirigeants du PSG n’aurait pas été respecté. Selon The Transfer Window Podcast, il aurait consisté en le fait de le laisser partir cet été contre une très alléchante indemnité de transfert. Ce que le PSG aurait accepté à l’époque, mais refuserait de respecter à présent comme l’atteste les déclarations de son président Nasser Al-Khelaïfi dans les médias.

Mbappé pas emballé par l’idée de s’éterniser au PSG, a déjà acté son départ !