Mercato - PSG : Luis Enrique a signé un joueur de «haut niveau»

Dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma et de Matvey Safonov, Arnau Tenas croit en sa bonne étoile. Encore numéro trois dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG, le portier espagnol espère, un jour, s'imposer sous les ordres de Luis Enrique, qui avait fait des pieds et des mains pour obtenir ses services durant l'été 2023.

Matvey Safonov est l’une des quatre recrues parisiennes. Si le joueur s’est fait un nom en Russie, il demeure dans un relatif anonymat en France. Justement, le gardien s’est confié longuement sur son arrivée au PSG, mais aussi sur sa relation avec ses partenaires, notamment Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas.

Safonov rend hommage à Tenas

Ce dernier avait été recruté par Luis Enrique en personne, qui appréciait son jeu au pied et son fort potentiel. Pour Matvey Safonov, Tenas a toute sa place au PSG, malgré sa relative discrétion.

« Arnau est un gars formidable »

« Il a sûrement aussi des ambitions. Arnau est un gars formidable. Ma relation avec lui est même un peu meilleure, car nous parlons anglais. Je ne peux pas dire que je le parle bien, mais je comprends plus ou moins et je peux transmettre des informations. L'anglais de Donnarumma est pire – il parle davantage espagnol. Bien entendu, nous sommes tous les trois gardiens de haut niveau et nous rivalisons tous pour le temps de jeu » a lâché Safonov.