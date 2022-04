Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi réclame un transfert à Leonardo !

Publié le 7 avril 2022 à 22h10 par A.M.

Toujours en quête de renforts pour l'été prochain, le PSG s'intéresserait au jeune ailier argentin de la Lazio Rome Luka Romero (17 ans), notamment sur les conseils de Lionel Messi.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des transferts. Et pour cause, de nombreux renforts sont attendus afin de relancer le projet du club parisien après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà à l'image de ceux d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Paul Pogba (Manchester United) ou encore Ousmane Dembélé (FC Barcelone). Mais ce n'est pas tout.

Luka Romero dans le viseur du PSG ?