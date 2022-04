Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre surréaliste pourrait plomber les plans d'Ancelotti !

Publié le 7 avril 2022 à 21h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Declan Rice suscite également l’intérêt de Manchester United, qui préparerait une très grosse offre.

Florentino Pérez semble décidé à renouveler son milieu de terrain. En effet, si Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos sont indéboulonnables depuis plusieurs saisons, ce trio vieillit, et le Real Madrid cherche activement les successeurs de ses trois tôliers. Si Aurélien Tchouaméni est l’une des pistes étudiées, Declan Rice est également dans les petits papiers de la Casa Blanca . Toutefois, ce dossier ne sera pas simple à finaliser, et un géant anglais serait prêt à faire sauter la banque.

Manchester United veut recruter Declan Rice