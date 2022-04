Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas veut plomber la succession de Sampaoli !

Publié le 7 avril 2022 à 21h10 par B.C.

Alors que l’OM pourrait cocher le nom de Roberto De Zerbi si Jorge Sampaoli venait à plier bagage, l’OL et l’AS Monaco lorgneraient également l’entraîneur du Shakhtar Donetsk.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est bien parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, de quoi sécuriser la position de Jorge Sampaoli malgré certaines critiques à son égard. Selon But , le départ de l’Argentin n’est pas d’actualité, mais cela n’empêcherait pas l’OM de songer à sa succession en cas de retournement de situation dans ce dossier. Ainsi, Pablo Longoria pourrait notamment activer la piste menant à Roberto De Zerbi, dont le départ du Shakhtar Donetsk pourrait prochainement être acté en raison de la guerre en Ukraine, mais l’Italien est également courtisé par d’autres pensionnaires de Ligue 1.

Lyon et Monaco apprécient aussi De Zerbi