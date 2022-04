Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz peut enfin compter sur un renfort très attendu !

Publié le 7 avril 2022 à 18h30 par B.C.

Arrivé à l’ASSE cet hiver, Enzo Crivelli a dû attendre le week-end dernier pour faire ses débuts avec les Verts en raison de plusieurs pépins physiques. Désormais, l’attaquant se montre ambitieux pour la fin de saison, et Pascal Dupraz ne cache pas sa satisfaction de pouvoir compter sur un joueur supplémentaire dans son groupe.

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est montrée particulièrement active lors du mercato hivernal, en s’attachant notamment les services d’Enzo Crivelli. Cependant, les premiers pas de l’ancien attaquant du SM Caen ne se sont pas déroulés comme prévu puisque le principal concerné, touché aux adducteurs puis aux ischios, a dû attendre le week-end dernier pour faire sa première apparition sous le maillot vert, en entrant en jeu contre l’OM (2-4). Désormais, Enzo Crivelli semble en pleine forme et la recrue hivernale de l’ASSE espère jouer un rôle majeur dans le maintien de son club.

« Je ne suis pas venu pas ici pour être sur la liste des blessés »

« C’est un soulagement d’être entré en jeu contre Marseille. Continuer sur une semaine d’entraînement derrière et être dans le groupe pour demain (vendredi), ça ne peut être que positif pour moi. Je ne sais pas encore si je serai titulaire, c'est le coach décidera mais j'avais beaucoup d'impatience à l'idée de retrouver le terrain car c'est ce que j'attendais. C'était compliqué mais je me devais de prendre mon mal en patience. Je ne suis pas venu pas ici pour être sur la liste des blessés mais pour jouer le plus possible et être important pour le groupe comme dans la lutte pour le maintien. Mais on ne décide pas de son corps. Désormais je me sens bien physiquement, j'enchaîne les entraînements. C'est bien », a confié ce jeudi Enzo Crivelli, en conférence de presse.

« C'est une force vive supplémentaire dans ce long sprint »