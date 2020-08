Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas fait une énorme révélation dans le dossier Aouar !

Publié le 28 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG fait face à une forte concurrence pour Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas a fait renaître l’espoir du côté de Leonardo en démentant les contacts avec un concurrent.

Auteur d’une saison fantastique du côté de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar attise les convoitises cet été. Ciblé par Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG, comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier dernier, le néo-international français serait également courtisé par Manchester City, Arsenal et la Juventus. Alors que la forte concurrence pouvait mettre un frein aux espoirs parisiens de s’attacher les services du jeune milieu de 22 ans, Jean-Michel Aulas a démenti des contacts avec un rival du PSG sur le dossier.

« Aucun contact avec la Juve pour Aouar »