Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Lionel Messi au cœur d’un énorme dilemme pour le PSG…

Publié le 27 août 2020 à 23h15 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi est encore très flou. Si Manchester City semble en pôle position sur le dossier, certains clubs, comme le PSG garde un œil sur la Pulga. Le club de la capitale pourrait avoir l'occasion d'agir sur le dossier.

Classé parmi les joueurs intransférables pour ce mercato, Lionel Messi aurait pourtant bien l’intention de quitter le FC Barcelone dès cet été. Plusieurs clubs ont déjà été cités comme potentielle destination du sextuple Ballon d'Or : Manchester City, l'Inter Milan, le Bayern Munich, la Juventus et le PSG. Plusieurs de ces clubs n’auraient pourtant pas tous les moyens financiers nécessaires pour accueillir l’Argentin.

Messi et rien d'autre au mercato ?

Selon les dernières informations, l’Inter Milan et le Bayern Munich ne pensent pas avoir les moyens suffisants pour acheter Lionel Messi et assumer son salaire. Le Paris Saint-Germain pourrait être dans le même cas mais le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi pense qu’avec les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier et donc les économies réalisées sur leur salaire, le PSG pourrait sûrement avoir les moyens de faire venir le sextuple Ballon d’Or. Cependant, Loïc Tanzi précise que si ce transfert aboutissait, Paris ne pourrait recruter personne d’autres alors que le PSG souhaite renforcer sa défense et son milieu de terrain.