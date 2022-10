Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de QSI sur cet énorme projet

Publié le 11 octobre 2022 à 13h15

Thibault Morlain

Cela fait depuis 2011 maintenant que QSI est à la tête du PSG. Mais les dirigeants qataris ont décidé d'étendre leur champ d'action dans le monde du football. Ainsi, ce lundi, l'officialisation est tombée : QSI a racheté 21,67% des parts du club portugais de Braga. Pourquoi une telle décision ? Dans le clan qatari, on s'est expliqué.

Il n'y a désormais plus que le PSG dans la galaxie QSI. En effet, ce lundi, une grosse opération a été finalisée. Il a ainsi été annoncé que les Qataris avaient racheté 21,67% de Braga au Portugal. Dernièrement, plusieurs rumeurs faisaient état d'une volonté de QSI de s'implanter dans un nouveau club. C'est désormais chose faite du côté de Braga.

« Nous recherchons dans tous les sports des investissements financiers intelligents »

Et dans des propos accordés à L'Equipe , une source chez QSI a justifié cette opération avec le club portugais de Braga. « Nous recherchons dans tous les sports des investissements financiers intelligents. Le padel est un bon exemple de start-up partie de rien et qui sera une entreprise à succès, les six premiers le démontrent déjà », explique cet interlocuteur.

« Braga a le potentiel pour passer au niveau supérieur »