Mercato - PSG : Al-Khelaïfi veut imiter Manchester City, le projet QSI vers une révolution

Publié le 10 octobre 2022 à 22h00

Arthur Montagne

Onze ans après l'arrivée du Qatar au PSG, le projet QSI est à l'aube d'un tournant qui pourrait s'avérer majeur. En effet, à l'image d'autres investisseurs dans le football, le fonds d'investissement qataris est entré dans le capital d'un autre club, ce qui ouvre d'autres perspectives au PSG.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension puisque QSI est devenu propriétaire du club. Depuis, les Parisiens rêvent plus grand. Et pour cause, le PSG est devenu l'une des marques les plus puissantes du monde et s'est offert le luxe de recruter des joueurs de la dimension de Neymar ou Lionel Messi. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le fonds d'investissement qatari continue d'étendre son empire dans le monde du football.

QSI entre dans le capital de Braga

En effet, comme révélé par le biais d'un communiqué officiel, QSI est devenu actionnaire minoritaire du SC Braga grâce à l'acquisition de 21,67% des parts du club portugais. « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel », a reconnu Nasser Al-Khelaïfi, président du fonds d'investissement qatari. Les actions du club portugais, côté en bourse, ont d'ailleurs bondi de 20% en seulement quelques heures.

Vers un projet comme ceux du City Group ou de Red Bull ?

Après le KAS Eupen, club de D1 belge, QSI entre donc dans le capitale d'un autre club et poursuit son expansion. Les fonds d'investissement du Qatar marche donc sur les traces du City Group, qui a développé un empire autour de son club phare, Manchester City, en faisant l'acquisition de plusieurs clubs satellites comme Troyes, Gérone ou encore New York City FC. Le Qatar s'inspire également de la galaxie Red Bull, propriétaire de Leipzig et Salzbourg, mais également d'un club en MLS (New-York), au Ghana, au Brésil et en D2 autrichienne. QSI suit ces exemples pour rendre le PSG encore plus fort et dispose désormais d'un club satellite de haut niveau avec le SC Braga qui pourrait lui permettre à la fois de prêter ses meilleurs jeunes afin qu'ils s'aguerrissent, mais également de bénéficier d'une priorité sur les meilleurs éléments du club portugais.