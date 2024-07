Mercato - PSG : Les trois options pour remplacer Mbappé

Arnaud De Kanel

Face au départ du meilleur buteur de son histoire, à savoir Kylian Mbappé, le PSG est confronté à un défi de taille. Le club de la capitale lui cherche en effet un successeur ainsi qu'un homme pour épauler l'étoile montante, Bradley Barcola. Trois profils se détachent.

Le PSG prépare un été très agité sur le marché des transferts. Selon nos informations exclusives, les dirigeants parisiens sont déterminés à recruter un nouvel ailier gauche pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Plusieurs noms circulent déjà dans les coulisses du Parc des Princes.

Jadon Sancho

D'après les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Jadon Sancho, actuellement joueur de Manchester United. L'ailier anglais, qui a brillé lors de son prêt au Borussia Dortmund en seconde partie de saison, serait ouvert à l'idée de rejoindre le club parisien. Ce dossier a pris une tournure décisive ces dernières heures. En effet, dimanche, Sports Zone a révélé qu'un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Jadon Sancho en vue d'un transfert cet été.

Nico Williams

La seconde piste mène quant à elle à Nico Williams. Pourtant bien parti dans ce dossier, le FC Barcelone est en train de se faire griller par le PSG dans la dernière ligne droite. Brillant lors de l'Euro remporté par l'Espagne, Nico Williams est une piste plus que concrète pour le club de la capitale. Son transfert pourrait s'élever à 58M€.

Rafael Leao

D'après les informations de L'Équipe, le Paris Saint-Germain ne se concentre pas uniquement sur la piste Jadon Sancho. Le club de la capitale explore également d'autres options et garde un œil sur Rafael Leao, dont le contrat avec l'AC Milan court jusqu'en 2028. Daniel Riolo se montre malgré tout pessimiste. « On l’a dit, ils voulaient un mec de côté, un mec au milieu et un défenseur. Le mec de côté, au début de l’été, j’ai entendu parler de Leao, mais c’est impossible avec Luis Enrique. Le profil ne correspond absolument pas », a-t-il lâché dans l'After Foot.