Mercato - PSG : Les premiers mots de Kurzawa après sa prolongation

Publié le 29 juin 2020 à 19h15 par Th.B.

Ayant tout juste signé un nouveau contrat de quatre saisons avec le PSG, Layvin Kurzawa est passé par les réseaux sociaux pour communiquer sa joie et ses objectifs.

Annoncé sur le départ pendant de nombreux mois, Layvin Kurzawa a finalement prolongé son contrat courant jusqu’au 30 juin pour les quatre prochaines saisons. Grâce à ce nouveau bail, le latéral gauche et concurrent de Juan Bernat est parvenu à doubler son salaire et percevra désormais des revenus annuels s’élevant à 3M€. Arrivé au PSG en 2015, Layvin Kurzawa a apposé sa signature sur un contrat qui le lie désormais au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Ce lundi, en ce début de soirée, le PSG a publié un communiqué pour officialiser cette prolongation, précédant la réaction de l’heureux élu.

« Je suis très heureux de prolonger avec le PSG »

« Je suis très heureux de prolonger avec le PSG, des échéances importantes vont arriver : les 2 coupes nationales et la Champions League. Nous avons de quoi écrire l’histoire du club cette année. C’est une occasion à saisir, on va tout faire pour aller le plus loin possible et relever ces défis qui nous sont chers. C’est important pour nous et nos supporters! ». a assuré Layvin Kurzawa sur son compte Instagram dans la foulée de l’officialisation de sa prolongation de contrat. L’aventure continue pour Kurzawa.