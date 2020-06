Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du coup de théâtre Kurzawa !

Publié le 22 juin 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Contre toute attente, Leonardo pourrait finalement décider de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa. Mais derrière ce choix, le directeur sportif du PSG semble avoir ses raisons.

Les joueurs en fin de contrat représentent le principal chantier de Leonardo cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG semblait avoir tranché en optant pour une solution radicale, à savoir n'en prolonger aucun. « L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent », avait ainsi expliqué Leonardo dans les colonnes du JDD au sujet de Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting et Layvin Kurzawa après avoir acté les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani. La situation semblait donc claire, cinq départs étaient prévus pour cet été. Mais visiblement, Leonardo a revu ses plans, notamment en ce qui concerne Layvin Kurzawa.

4 ans de plus pour Kurzawa ?

En effet, France Football a révélé ce dimanche que le PSG avait transmis une nouvelle proposition à Layvin Kurzawa concernant une prolongation de quatre ans. L'ancien Monégasque ne semble pas opposé à cette hypothèse, mais réclamerait que son salaire soit doublé. D'après les informations de Parisfans , Leonardo n'est pas prêt à un tel effort, bien que les négociations se poursuivent entre les deux parties. Contre toute attente, Layvin Kurzawa pourrait donc parapher un nouveau bail le liant au PSG jusqu'en juin 2024 afin de continuer à concurrencer Juan Bernat. Mais à quoi peut être dû un tel revirement de situation ?

