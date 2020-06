Foot - Mercato

Mercato - Bayern Munich : Ça se compliqué pour Leroy Sané ?

Publié le 22 juin 2020 à 12h10 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2020 à 12h11

Ciblé par le Bayern Munich, Leroy Sané pourrait retourner en Allemagne. Un retour qui ne plairait pas à tout le monde comme pour Oliver Kahn, membre du conseil d’administration du Bayern Munich, qui affiche des doutes sur son arrivée.