Mercato - Bayern Munich : Oliver Kahn évoque le dossier Leroy Sané !

Publié le 21 juin 2020 à 18h20 par B.C.

Alors que Leroy Sané semble promis au Bayern Munich, Oliver Kahn, légende du club et membre du conseil d'administration du club bavarois, appelle à la prudence dans ce dossier.