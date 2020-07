Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern dévoile les coulisses de l’arrivée de Tanguy Kouassi

Publié le 4 juillet 2020 à 18h45 par A.D.

Engagé avec le PSG jusqu'en juin 2020, Tanguy Kouassi a signé son premier contrat professionnel avec le Bayern. Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur les coulisses de cette arrivée.

Tanguy Kouassi a choisi le Bayern Munich. Liée au PSG jusqu'en juin 2020, la pépite de 18 ans aurait pu signer son premier contrat professionnel dans le club de la capitale, mais elle en a décidé autrement. En effet, Tanguy Kouassi a quitté le PSG et s'est officiellement engagé en faveur du Bayern. Lors d'un entretien accordé à Sport 1 , Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration de l'écurie bavaroise, a lâché ses vérités sur le dossier Kouassi.

«Nous sommes persuadés que notre club sera idéal pour qu'il progresse et mûrisse»