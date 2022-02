Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Kante... Leonardo peut tout perdre pour cette grande révolution !

Publié le 13 février 2022 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 13 février 2022 à 19h38

Dans le dur au milieu de terrain, le PSG va devoir recruter dans ce secteur. Leonardo aurait ciblé Paul Pogba et N’Golo Kanté. Deux pistes qui ne font que de se refroidir au fil du temps…

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, jamais un mercato n’avait suscité autant d’engouement que l’été 2021. Avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et surtout Lionel Messi, Leonardo a montré aux sceptiques qu’il était capable de faire de grandes choses en tant que directeur sportif. Même si le spectacle n’est pas au rendez-vous sur le terrain, le mercato était réussi. Et cet été, le PSG pourrait repartir sur les mêmes bases. L’objectif du club parisien est simple : se renforcer au milieu de terrain. Cette saison, seul Marco Verratti sort du lot. Comme depuis des années, le PSG est dans le dur au milieu et la double confrontation contre le Real Madrid face au trio Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos risque de mettre en lumière ces carences. Des renforts sont donc espérés et attendus. Après avoir tenté le coup l’été dernier, Paul Pogba, libre le 30 juin, serait encore ciblé par Paris. Même chose pour N’Golo Kanté. Le milieu de Chelsea serait encore dans les petits papiers du PSG. Il faudra juste y mettre le prix et convaincre les dirigeants des Blues. C e qui ne s’annonce pas simple vu le rendement de l’ancien joueur de Leicester…

Pogba et Kanté, deux pistes qui se refroidissent