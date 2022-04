Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour boucler une première vente !

Publié le 2 avril 2022 à 0h45 par A.C.

Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico ne semble pas rentrer dans les plans du PSG, puisque Leonardo a déjà commencé à ratisser le marché pour lui trouver un nouveau club.

Le Paris Saint-Germain est peut-être l’un des seuls clubs en Europe où le poste de gardien est sujet à une telle concurrence. Cette saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se sont livré un duel sans merci afin de rafler la place de titulaire et forcément, ça n’a laissé que très peu d’espace à Sergio Rico. Ainsi, après une petite vingtaine de minutes jouées sous les couleurs du PSG, l’Espagnol a été prêté à Majorque où il retrouve des couleurs, puisqu’il est un titulaire indiscutable. Son prêt ne comporte toutefois aucune option d’achat et s’il devrait revenir au PSG à la fin de la saison, il pourrait bien repartir dans la foulée.

Le PSG travaille sur la vente de Sergio Rico