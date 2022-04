Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Donnarumma !

Publié le 1 avril 2022 à 19h10 par A.C.

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma aurait déjà la nostalgie de la Serie A et songerait à quitter le PSG... mais cela ne devrait pas arriver cet été.

C’est un fait, Gianluigi Donnarumma est beaucoup moins brillant depuis quelques mois. Celui qui a été élu meilleur joueur du dernier Euro a commis des erreurs assez flagrantes, notamment lors de l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ou encore lors de la non-qualification de l’Italie au prochain Mondial. Pour la presse italienne, son transfert de l’été dernier est le facteur qui a tout fait basculer... et cela aurait un impact sur Donnarumma ! Ce dernier regretterait en effet d’avoir rejoint le PSG à la fin de son contrat avec l’AC Milan et voudrait au plus vite retrouver une Serie A qui lui manque cruellement.

La Juve prêt à tenter le coup... mais seulement en 2023