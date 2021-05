Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait voir Kean lui filer entre les doigts !

Publié le 27 mai 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 27 mai 2021 à 20h04

Après un prêt très réussi au Paris Saint-Germain, Moise Kean se retrouve à un tournant important de sa jeune carrière.

Après deux années compliquées, Moise Kean a enfin montré la plénitude de son talent. Le prodige qui avait impressionné tout le monde lors de ses débuts à la Juventus s’est fait une place de choix au Paris Saint-Germain, profitant des absences de Mauro Icardi. Mais il ne faut pas oublier que Kean n’est que prêté au PSG et si Leonardo souhaite le garder, il devra trouver un accord avec Everton. En tout cas, le directeur sportif parisien a reçu tout récemment un premier message fort de Carlo Ancelotti. « S'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux ici et s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester à Everton, ils peuvent demander à partir » a expliqué l’entraineur italien d’Everton, d’après des propos rapportés par RMC Sport . « Il n'y a aucun problème. Je veux des joueurs qui sont heureux et qui veulent rester à Everton et sentir qu'ils font partie de ce projet. Il n'y a aucun joueur que je peux forcer à rester ici ». Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que Kean souhaite poursuivre sa carrière au PSG, mais la situation n’est pas simple...

Des négociations difficiles avec Everton ?

Plusieurs médias, dont le journaliste italien Fabrizio Romano, ont en effet expliqué que si les dirigeants d’Everton ne s’opposeront pas à un départ de Moise Kean, ils réclameraient tout de même une somme conséquente. Cela oscillerait entre 45 et 50M€, somme à laquelle il faudra tout de même ajouter les dépenses contractuelles, sachant que l’agent de Kean n’est autre que Mino Raiola. La solution pourrait venir d’un nouveau prêt, mais cette fois avec une option d’achat qui pourrait rassurer tout le monde au sein du Paris Saint-Germain.

La Juventus tisse sa toile