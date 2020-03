Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer une star grâce à Neymar !

Publié le 6 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le FC Barcelone semble vouloir revenir à la charge pour Neymar, les Catalans songeraient à inclure Antoine Griezmann ou Philippe Coutinho dans le deal pour convaincre le PSG.

L'été prochain pour à nouveau être le témoin d'un feuilleton Neymar. En effet, selon les informations de Sport , le FC Barcelone a fait du Brésilien sa priorité en vue de la saison prochaine. Toutefois, le PSG ne lâchera pas sa star à moins de 180M€, une somme qui risque de refroidir le Barça qui a d'autres secteurs de jeu à renforcer, comme la défense, et qui vise également Lautaro Martinez. Dans cette optique, des joueurs pourraient être inclus dans la transaction et non des moindres.

Coutinho ou Griezmann dans le deal pour Neymar ?