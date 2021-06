Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler un bon coup pour cette piste au milieu !

Publié le 10 juin 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors qu’il a été question dans la presse d’un échange de joueurs dans lequel Bernardo Silva et Saul Niguez pourrait se concrétiser entre Manchester City et l’Atletico de Madrid, il n’en serait finalement rien. De quoi permettre au PSG de garder espoir pour le milieu de terrain espagnol.

Ces derniers jours, le nom de Saul Niguez a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. À en croire les informations divulguées par Marca , l’international espagnol aimerait mettre un terme à son aventure avec l’Atletico de Madrid bien que son contrat court jusqu’en juin 2026 et se lancer un nouveau challenge ailleurs. Le média ibérique fait savoir que le PSG aimerait tenter un coup avec le milieu de terrain des Colchoneros . Manchester City serait une possibilité si l’on en croit The Times qui a notamment évoqué un échange de joueurs avec Bernardo Silva.

Pas d’échange entre City et l’Atletico entre Bernardo Silva et Saul Niguez !