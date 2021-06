Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale en préparation pour ce joueur de Simeone ?

Publié le 8 juin 2021 à 22h15 par A.D.

Alors que l'Atlético et Saul Niguez voudraient se quitter cet été, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine. Toutefois, Diego Simeone tenterait d'envoyer son milieu de terrain vers Manchester City. En effet, le coach des Colchoneros aurait proposé à Pep Guardiola un échange entre Saul Niguez et Bernardo Silva.

Selon les dernières informations de Marca , Saul Niguez voudrait quitter l'Atlético cet été, tandis que son club souhaiterait également le voir partir. Alors qu'il en pincerait pour le milieu de terrain espagnol, Leonardo pourrait en profiter pour l'accueillir lors du prochain mercato estival. Toutefois, Diego Simeone aurait d'autres plans pour Saul Niguez. En effet, le coach des Colchoneros préférerait voir son numéro 8 rejoindre Manchester City.

Un échange entre Saul Niguez et Bernardo Silva ?