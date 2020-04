Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut dire adieu à un crack !

Publié le 17 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Président de Brescia, Massimo Cellino a fait part d’un pacte qu’il aurait passé avec Sandro Tonali et de sa volonté de voir son joueur signer avec un gros de Serie A. De quoi compliquer les affaires du PSG.

À son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo aurait coché plusieurs noms pour redessiner à terme les contours du milieu de terrain du club de la capitale. Parmi eux, Sergej Milinkovic-Savic et Sandro Tonali feraient office de possibles recrues. Le jeune milieu de terrain de Brescia est courtisé par une grande partie des cadors européens et particulièrement en Serie A. Président de Brescia, Massimo Cellino a évoqué l’avenir de sa pépite de 19 ans pour Tuttosport et a fait part de sa volonté de le voir réussir en Italie.

« Cela dépendra de Tonali, il choisira. Mais j'espère qu'il restera en Italie »