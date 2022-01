Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord a été trouvé pour une piste de Leonardo !

Publié le 26 janvier 2022 à 13h45 par Th.B.

Bien qu’il semblerait que Leonardo ait des vues sur Bruno Guimarães selon la presse anglaise, le directeur sportif du PSG serait confronté à un nouvel échec sur le marché des transferts puisqu'un accord aurait été trouvé entre l'OL et Newcastle pour le transfert de l'international brésilien chez les Magpies.

Certes, la priorité de Leonardo pour cette fin de mercato hivernal semble être Tanguy Ndombele pour qui les discussions se poursuivraient en coulisse entre les différentes parties concernées par cette opération. Néanmoins, le directeur sportif du PSG n’aurait pas simplement des vues sur le milieu de terrain et penserait à un autre profil pour l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Après Lucas Paqueta, Leonardo garderait un oeil sur un autre élément de l’OL, en la personne de Bruno Guimarães. C’est en effet l’information que Sky Sports communiquait mardi en ajoutant cependant que Arsenal avait pour volonté de tenter sa chance avec l’international brésilien. Entre temps, L’Équipe a évoqué une offre de 40M€ de Newcastle pour Guimarães qui aurait même été acceptée par l’OL si l’on en croit les informations de Globo . Et la tendance s'est presque totalement confirmée, à quelques millions d'euros près.

Un accord entre l’OL et Newcastle, une visite médicale avec le rassemblement brésilien pour Guimarães ?