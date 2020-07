Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Upamecano !

Publié le 27 juillet 2020 à 18h45 par Th.B.

Après avoir pris des renseignements et avoir initié les premiers contacts avec son clan, le PSG pourrait avoir une belle chance de recruter Dayot Upamecano. Et ce, pour une raison précise. Explications.

Et si le PSG recrutait Dayot Upamecano pour combler le vide que va laisser Thiago Silva la saison prochaine ? Pour rappel, le capitaine du PSG est lié au club jusqu’à la fin de la saison, à savoir fin août. Pour lui succéder, le PSG aurait activé plusieurs pistes sur le marché. Dayot Upamecano en est une. Le10sport.com vous a récemment révélé en exclusivité que des discussions se sont déroulées entre les dirigeants parisiens et le clan Upamecano. Le plan du PSG consiste à obtenir l’aval du défenseur de Leipzig avant de se mettre d’accord avec le club allemand sur l’indemnité du transfert. Et transfert il devrait y avoir, compte tenu de la situation actuelle du Français.

Upamecano, vendu cet été