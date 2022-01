Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Jonathan David !

Publié le 21 janvier 2022 à 0h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense à recruter Jonathan David à l'été 2022. Alors que plusieurs autres écuries européennes sont sur ses traces, le buteur du LOSC n'aurait pas de destination préférentielle pour le moment. Selon la presse canadienne, Jonathan David serait ouvert à toutes les possibilités actuellement.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du LOSC, Jonathan David affole l'Europe. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le buteur lillois, qui aura un bon de sortie à l'été 2022, est suivi par le PSG, Newcastle et l'Inter. Selon les dernières informations de TSN , Arsenal, Liverpool, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham aimeraient également s'offrir les services de Jonathan David. Et alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, l'international canadien n'aurait pas encore choisi son prochain club.

Jonathan David est ouvert à toutes les possibilités