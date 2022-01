Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un indice de taille sur l'avenir de Luis Henrique !

Publié le 20 janvier 2022 à 21h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a envoyé un message à Luis Henrique, annoncé sur le départ lors de ce mercato hivernal.

Recruté contre un chèque de 8M€ en juillet 2020, Luis Henrique a été annoncé sur le départ. Comme indiqué par La Provence durant le mois de décembre, les dirigeants de l’OM avaient pensé à le prêter durant le mercato hivernal afin qu’il poursuive sa progression et retrouver du temps de jeu. Ce jeudi, Pablo Longoria, présent lors de la présentation de Sead Kolasinac, s’est exprimé sur la situation délicate de Luis Henrique.

« On croit beaucoup en lui »