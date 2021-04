Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est enfin fixé pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Cristiano Ronaldo pour l’été prochain, l’attaquant portugais voudrait finalement rester à la Juventus…

Le 11 mars dernier, au micro de RMC Sport , Leonardo confirmait à demi-mot l’intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo : « Tous les grands joueurs sont liés au PSG et il faut valoriser cela. On est arrivé dans une situation où on peut avoir des grands joueurs. Mais aujourd’hui, on a aucune négociation en cours avec un nouveau joueur », indiquait le directeur sportif du PSG sur le cas CR7. Ce dernier est annoncé sur le départ à la Juventus, où il n’a plus qu’une seule année de contrat, mais la presse italienne a apporté un nouvel élément de taille dans ce dossier.

Ronaldo parti pour rester à la Juventus

Comme l’a indiqué Tuttosport mercredi, Cristiano Ronaldo aurait changé son fusil d’épaule quant à son avenir et envisagerait finalement de rester à la Juventus cet été. Et même si rien ne semble totalement figé, ce dossier semble désormais bien mal embarqué pour le PSG, et Leonardo devra donc peut-être se tourner vers une autre star s’il souhait renforcer le club de la capitale.