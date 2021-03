Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman déjà fixé pour sa nouvelle piste défensive ?

Publié le 1 avril 2021 à 0h00 par A.C.

A la recherche de renforts en défense, le FC Barcelone pourrait aller chercher la solution en Serie A.

L’été s’annonce très chaud à Barcelone. Entre l’avenir de Lionel Messi, l’arrivée d’une nouvelle direction et d’un nouveau projet et un grand ménage prévu au sein de l’effectif, les changements seront nombreux au FC Barcelone. La défense centrale pourrait notamment changer de visage. La presse catalane parle en effet d’une arrivée déjà bouclée du jeune Eric Garcia, en fin de contrat avec Manchester City. Plus récemment, en Italie on a évoqué l’intérêt du Barça pour Alessio Romagnoli, dont le contrat avec le Milan AC se termine en juin 2022.

Le Milan AC veut 20M€ pour Romagnoli