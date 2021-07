Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin débarrassé d’Alphonse Areola ?

Publié le 30 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Ça y est, la solution aurait été trouvée pour Alphonse Areola. Et le portier formé au PSG pourrait bien ne pas revenir au sein du club de la capitale à terme. Explications.

Si le PSG fondé certains espoirs sur Alphonse Areola au poste de gardien, celui-ci ne s’est jamais réellement imposé comme numéro 1. Face à cela, le club de la capitale a recruté Keylor Navas en 2019, obligeant Areola à s’exiler. D’abord prêté au Real Madrid, le portier de 28 ans était cédé à Fulham la saison dernière. Mais alors que les Cottagers ont été relégués, il n’a pas pu continuer avec le club londonien. Malgré tout, Alphonse Areola va bien retrouver la Premier League puisque ce jeudi, West Ham a annoncé l'arrivée du gardien dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Un prêt avant un transfert définitif ?

Cette saison, Alphonse Areola évoluera donc à West Ham. Et ce prêt pourrait bien se transformer en transfert définitif. Si le montant de l’option d’achat n’a pas été révélé, il est fort plausible que les Hammers la lèvent à la fin de la saison pour différentes raisons. Tout d’abord, le club londonien dispose d’une puissance financière assez intéressante pour assumer une telle opération avec Areola. De plus, alors que Lucas Fabianski, l’actuel gardien de West Ham, a récemment fêté ses 36 ans, il faut penser à l’avenir et c’est avec Alphonse Areola que cela pourrait s’écrire.