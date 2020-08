Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger pour cette piste de longue date ?

Publié le 9 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo depuis plusieurs mois, Lucas Paqueta serait considéré comme un indésirable du côté du Milan AC. Cependant, le directeur sportif du PSG pourrait bien être en danger dans ce dossier…

Lucas Paqueta n’a pas réussi son adaptation au Milan AC. Acheté en janvier 2019 à Flamengo contre 35M€, le Brésilien n’a pas convaincu, ne marquant qu’un petit but et délivrant seulement 3 passes décisives en 44 rencontres disputées sous le maillot Rossonero . Plus vraiment apprécié au Milan AC, le milieu offensif de 22 ans serait très courtisé sur le marché des transferts, et notamment par Leonardo, qui apprécierait son profil. A la recherche d’un joueur offensif pour le PSG, le directeur sportif brésilien pourrait bien être en danger dans ce dossier…

La Fiorentina et Benfica mieux placés ?