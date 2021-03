Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint d’aller à la guerre pour cette piste défensive ?

Publié le 13 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo en pincerait pour Gianluca Mancini. Cependant, le défenseur de la Roma se bâtirait une réputation en Italie, mais aussi en Angleterre puisque deux cadors de Premier League seraient prêts à se battre pour le recruter.

Le PSG se serait lancé sur les traces de Gianluca Mancini (24 ans à en croire la presse italienne. Calciomercato.com révélait en effet dernièrement que depuis le mois de janvier, Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation du défenseur central de la Roma. En quête de renforts dans ce secteur, le directeur sportif du PSG serait susceptible de lancer une offensive auprès des dirigeants romains avec qui il a fait affaire pour Alessandro Florenzi l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mancini aurait la cote sur le marché et le PSG devrait se frotter à la Juventus et à l’Inter s’il comptait s’attacher les services de l’Italien. Mais pas seulement.

Mancini ferait également des envieux en Angleterre