Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre dans ce dossier prioritaire !

Publié le 16 mai 2020 à 1h15 par Th.B.

Désireux de recruter un milieu de terrain cet hiver, Leonardo aurait une belle carte à jouer avec Tiémoué Bakayoko puisque Chelsea ne voudrait pas le conserver.

Après une saison 2016-2017 haute en couleurs avec l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko n’a jamais fait l’unanimité à Chelsea où il a été transféré à l’été 2017. En attestent ses prêts au Milan AC et à l’ASM cette saison. Bien qu’une option d’achat figure dans son prêt et qu’elle s’élève à 43M€, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin avril, Bakayoko va revenir à Chelsea cet été. La cause ? L’ASM ne prévoit pas de lever son option d’achat. Le milieu de terrain français va donc effectuer son grand retour à Stamford Bridge, mais pour combien de temps ? Bakayoko ne devrait pas s’éterniser à Londres où il n’est plus le bienvenu.

Bakayoko va bien être sur le marché