Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une bataille féroce pour ce protégé de Tuchel ?

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alerté le PSG. Et pour le défenseur de Thomas Tuchel, le club parisien devrait se frotter au Real Madrid et au Bayern. Au contraire, l'Inter ne serait pas sur les traces d'Antonio Rüdiger.

Après Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, Leonardo voudrait réaliser d'autres coups XXL à 0€ à l'été 2022. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils qui seront en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui d'Antonio Rüdiger. En effet, l'ancien du Milan AC verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter le défenseur de Chelsea sans payer la moindre indemnité de transferts, mais il ne serait pas le seul.

Le PSG, le Real et le Bayern à la lutte pour Rüdiger ?