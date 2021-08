Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo assure ses arrières pour ce départ !

Publié le 4 août 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que Marcin Bulka pourrait se diriger vers l’OGC Nice sous la forme d’un prêt, le PSG se serait entendu avec les Aiglons afin d’inclure une option d’achat dans le deal.

Prêté par le PSG pour l’intégralité de la saison dernière à Cartagena et Châteauroux, Marcin Bulka (21 ans) était mis de côté depuis son retour cet été. Ayant recruté Gianluigi Donnarumma qui a chamboulé la hiérarchie des gardiens de but, Leonardo chercherait à se séparer de certains éléments à ce poste. Alphonse Aréola et Garissonne Innocent sont déjà partis à West Ham et à Vannes sous la forme d’un prêt. Marcin Bulka devrait les imiter très rapidement selon Nice-Matin . L’information a été confirmée par RMC Sport qui a cependant révélé qu’un club italien pourrait inverser la tendance.

Une option d’achat dans le prêt de Bulka à Nice ?