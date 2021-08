Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retournement de situation encore possible dans ce dossier chaud ?

Publié le 4 août 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Marcin Bulka pourrait rejoindre l’OGC Nice en prêt, une autre destination ne serait pas encore à écarter pour lui.

L’heure est au dégraissage du côté du PSG, et c’est maintenant Marcin Bulka qui pourrait être concerné. En effet, après six mois en prêt à Châteauroux la saison passée, le gardien polonais pourrait maintenant rebondir en Ligue 1 du côté de l’OGC Nice. Selon les infirmations de Nice Matin , confirmées par L’Equipe et Le Parisien , le Polonais devrait rejoindre l’écurie entrainée par Christophe Galtier dans le cadre d’un prêt d’un an. Cependant, les choses ne seraient pas encore totalement arrêtées dans cette optique…

L’OGC Nice est en pole position, mais…