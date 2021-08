Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente définitivement et totalement enterrée ?

Publié le 4 août 2021 à 12h40 par La rédaction

Après de longs mois de rumeurs, la vente de l’OM semble désormais un sujet totalement mis de côté. Frank McCourt a bel et bien envie de s’inscrire dans la durée.

Ce sont des rumeurs qui naissent chaque été et qui persistent durant la saison. Et encore plus quand il s’agit de l’OM. Les supporters marseillais rêvent d’une vente de leur club pour bénéficier de davantage de moyens et d’avoir de plus grandes ambitions. Des investisseurs russes ont été évoqués mais sans aller plus loin. Il y a un an, le projet Boudjellal/Ajroudi émergeait mais il n’a rien donné. Le propriétaire de l’OM Frank McCourt refuse de discuter concernant une éventuelle vente. Un échec que l’ancien président du RCT avoue sans détour.

« J’ai mal mesuré la volonté de McCourt de ne pas vendre »