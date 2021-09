Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Theo Hernandez !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h45 par A.D.

Pour renforcer le couloir gauche de la défense du PSG, Leonardo penserait à recruter Theo Hernandez. Toutefois, l'international français souhaiterait rester au Milan AC et signer un nouveau contrat avec les Rossoneri. Mais heureusement pour le PSG, Paolo Maldini n'aurait pas encore formulé la moindre offre à Theo Hernandez.

Malgré la signature de Nuno Mendes lors du dernier mercato estival, Leonardo n'aurait pas oublié l'idée de recruter Theo Hernandez. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait très peu de chances de boucler la signature de l'international français dans un avenir proche. Selon les informations d' AS , Theo Hernandez voudrait rester au Milan AC et s'y inscrire sur la durée. D'ailleurs, il espérerait même voir Paolo Maldini lui proposer un nouveau contrat. Mais heureusement pour le PSG, le directeur technique du Milan AC n'aurait pas encore bougé son petit doigt.

Le Milan AC n'est pas encore passé à l'action pour Theo Hernandez