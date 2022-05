Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme avantage pour Paul Pogba !

Publié le 15 mai 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Pour se renforcer cet été, le PSG envisagerait de recruter Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain. Néanmoins, la Juventus serait également intéressée par l'international tricolore. Mais la Vieille Dame pourrait être freinée par un obstacle de taille dans ce dossier.

Lors du prochain mercato estival, le PSG entend bien de nouveau se renforcer afin de se donner de réelles chances en Ligue des champions. Dans cette optique, Leonardo aurait multiplié les pistes ces derniers temps et aurait déjà quelques noms sur sa liste. Parmi les joueurs envisagés par le directeur sportif du PSG, on peut retrouver Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Cependant, le PSG ne serait pas la seule équipe à s’intéresser au champion du monde 2018, puisque la Juventus souhaiterait le rapatrier. D’ailleurs, d’après la Gazzetta dello Sport , une réunion devrait très prochainement avoir lieu entre Rafaela Pimenta, qui a pris la direction de l’agence de Mino Raiola suite à son décès, et la Vieille Dame pour discuter de l’avenir de Paul Pogba. Néanmoins, un point pourrait freiner le club de Serie A dans ce dossier.

Le PSG devant la Juventus financièrement pour Paul Pogba ?