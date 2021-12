Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tenté un coup au Barça pour cet indésirable !

Publié le 26 décembre 2021 à 19h30 par La rédaction

Le PSG serait sur le point d’enregistrer son premier départ de l’hiver avec Rafinha qui devrait s’envoler pour la Real Sociedad. Le club de la capitale aurait d’ailleurs essayé par tous les moyens de se débarrasser du Brésilien, quitte à sonder quelques clubs sur le marché des transferts dont le FC Barcelone...

Si le PSG souhaite se renforcer d’ici l’été prochain, le club de la capitale souhaiterait également dégraisser son effectif. Comme l’explique L’Equipe , le leader de la Ligue 1 chercherait à récupérer 100M€. Ainsi, la formation parisienne a placé quelques joueurs sur le marché des transferts et serait d’ailleurs sur le point d’enregistrer un premier départ. N’entrant clairement pas dans les plans de Mauricio Pochettino (seulement 220 minutes disputées en 5 matchs toutes compétitions confondues cette saison), Rafinha serait très proche de faire ses valises pour rejoindre la Real Sociedad en prêt. Formé au FC Barcelone et étant passé par le Celta Vigo, le Brésilien serait proche de faire son retour en Espagne. Cependant, le joueur de 28 ans aurait également pu revenir en Catalogne.

Le PSG a sondé le Barça pour Rafinha

Avant que la Real Sociedad ne se présente pour Rafinha, le PSG aurait sondé le marché des transferts pour proposer les services du Brésilien. Ainsi, comme le révèle El Nacional , les dirigeants parisiens auraient demandé au FC Barcelone s’ils voulaient récupérer le joueur de 28 ans. Néanmoins, Xavi et Joan Laporta auraient eu d’autres plans et n’auraient même pas envisagé sérieusement les négociations. Par ailleurs, les pourparlers entre la Real Sociedad et Rafinha dateraient d’un certain temps maintenant.

