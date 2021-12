Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti réclamerait une recrue hivernale au Real Madrid !

Publié le 26 décembre 2021 à 18h00 par Th.B.

Bien qu’il ait affirmé à AS qu’il n’attendait aucune recrue hivernale, Carlo Ancelotti tiendrait un autre discours en coulisse puisqu’il réclamerait la venue d’Antonio Rüdiger, une piste du PSG…

Carlo Ancelotti aurait-il récemment effectué un coup de bluff ? Lors d’une interview accordée à AS qui a été publiée le jour du réveillon de Noël, l’entraîneur du Real Madrid assurait qu’il n’allait « pas demander des joueurs cet hiver ». Le technicien italien poursuivait en exprimant son seul souhait : « que la pandémie cesse et que nous puissions vivre l'avenir en bonne santé » . Mais en ce qui concernait le mercato hivernal et de potentielles recrues, Ancelotti faisait clairement savoir qu’il n’attendait rien de son président Florentino Pérez. Cependant, et alors que le PSG aurait des vues sur Antonio Rüdiger qui est uniquement sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, le Real Madrid serait prêt à jouer un sale tour à Leonardo et au PSG dès cet hiver.

Ancelotti attendrait Rüdiger… cet hiver !