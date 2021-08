Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses conditions pour Kehrer !

Forcé de dégraisser après l’arrivée de Lionel Messi, Leonardo chercherait à vendre Thilo Kehrer. Le directeur sportif aurait refusé une offre de 12M€ du Bayer Leverkusen, espérant 20M€ pour l’Allemand.

Maintenant que Lionel Messi est parisien, Leonardo peut souffler et se concentrer sur les départs. A l’approche de la fin du mercato estival, le directeur sportif du PSG n’a pu récupérer de l’argent qu’avec le transfert de Mitchel Bakker. Ce qui l’oblige encore plus à s’activer afin de renflouer les caisses parisiennes. Dans les joueurs partants, Thilo Kehrer revient souvent en première position. Barré par la grosse concurrence en défense, l’Allemand aura du mal à grappiller du temps de jeu cette saison. Et la Bundesliga lui fait les yeux doux, le Bayer Leverkusen en tête puisque le club allemand aurait proposé 12M€ comme l’explique Ekrem Konur. Une offre encore bien éloignée des exigences du PSG.

Pour Thilo Kehrer, c’est 20M€

D’après les informations de Rudy Galetti, Leonardo voudrait 20M€ pour libérer Thilo Kehrer. Après l’avoir recruté pour 37M€ à Schalke 04 en 2018, le PSG aimerait récupérer près de la moitié de la somme. Mais à ce jour, le Bayer Leverkusen serait encore assez éloigné des 20M€ demandés par Paris. Leonardo n’a plus qu’à espérer que Leverkusen, ou le Bayern Munich, aussi intéressé, mise sur Kehrer.