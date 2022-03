Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore une chance dans ce dossier XXL à 0€ !

Publié le 1 avril 2022 à 0h15 par P.L.

En quête de renfort sur le plan défensif en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Et le club de la capitale aurait encore une chance de s'attacher les services de l'international allemand.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une bonne affaire en s’attachant les services de Sergio Ramos, libre de tout contrat. Mais le défenseur central espagnol étant régulièrement sujet aux blessures, n’a disputé que cinq petits matchs sous les couleurs parisiennes et son arrivée s’apparente plus à un échec. De ce fait, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur pour consolider sa charnière. Ainsi, Leonardo explorerait quelques pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, la concurrence serait rude sur le dossier. Mais rien ne serait encore fait pour le futur du joueur de 29 ans.

Tout n’est pas encore perdu pour le PSG avec Rüdiger

Selon les informations de Fabrizio Romano, Antonio Rüdiger n’aurait pas encore tranché pour son avenir. L’international allemand prendrait en considération toutes les offres qu’il a reçu. Mais le défenseur central de 29 ans attendrait d’abord de voir comment la situation de Chelsea évolue avant de prendre une décision. Au cours des derniers mois, Antonio Rüdiger aurait été approché par de nombreux clubs, dont le PSG, la Juventus et quelques équipes espagnoles. Pour le moment, seul le Bayern Munich serait hors course dans le dossier. Leonardo et le club de la capitale auraient donc encore toutes leurs chances de leur côté pour Antonio Rüdiger. Affaire à suivre.