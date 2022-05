Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme appel du pied lancé par ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 8 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors que le PSG reste à l’affût de la situation de Jonathan David, l’attaquant du LOSC s’est confié sur son avenir et ses ambitions.

Le PSG prépare déjà son mercato. Avec l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, Leonardo a déjà ciblé plusieurs profils pour prendre sa succession. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG garde un œil sur le dossier Jonathan David, un joueur qui plaît aux dirigeants parisiens. A deux matchs de la fin de saison, l’attaquant du LOSC est sorti du silence concernant son avenir.

«Mon objectif à long terme c’est de jouer pour un grand club»