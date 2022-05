Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de thêatre dans ce dossier chaud d'Ancelotti !

Publié le 8 mai 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Lié au Real Madrid jusqu'en 2023, Dani Ceballos aurait reçu une offre de prolongation. Désormais, la balle serait dans le camp du milieu de terrain, annoncé au Bétis.

Dani Ceballos a su sauter sur l'occasion. Blessé à la cheville lors de la première partie de saison, le milieu de terrain a fait un retour remarqué dans le onze de départ de Carlo Ancelotti ces dernières semaines. Lié au Real Madrid jusqu'en 2023, le joueur gagne des points auprès de ses dirigeants, qui envisagent désormais de le conserver la saison prochaine. « Je lui ai déjà parlé et il sait très bien ce que nous pensons tous de lui et il doit prendre la meilleure décision pour lui. Tout est très clair pour lui et chacun doit prendre ses décisions. Mais s'il reste, je serais enchanté » confiait Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Ceballos a une offre du Real Madrid