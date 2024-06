Mercato - PSG : Le transfert d'un «top joueur mondial» se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid n'a pas fini d'embêter le PSG. Après avoir mis la main sur Kylian Mbappé, le club espagnol pourrait tenter de recruter Achraf Hakimi, un profil rare sur le marché. D'ailleurs, le club parisien en a pleinement conscience et a entamé des discussions avec l'arrière droit pour une prolongation de contrat.

Le PSG a perdu gros cet été. Le visage de son projet, Kylian Mbappé, a quitté le navire parisien pour s'installer dans la capitale espagnole. Le Real Madrid est parvenu à le recruter sans devoir verser la moindre indemnité de transfert au club de la capitale. Et le PSG n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe. Selon les informations de Mario Cortegana, le Real Madrid souhaiterait attirer l'un des proches de Mbappé : Achraf Hakimi.

Après Mbappé, le Real Madrid va recruter l'un de ses proches ?

« C'est un joueur qui est apprécié, qui est dans le collimateur et qui s'intègre parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, parce qu'il est polyvalent et parce qu'il est madridista. De plus, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit dans la politique du club qui cherche à recruter des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable » a déclaré le journaliste de The Athletic l ors d'une vidéo publiée sur Youtub e.

Un transfert en 2026 ?