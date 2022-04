Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid rétablit une vérité à 100M€ pour Mbappé !

Publié le 23 avril 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

En réponse aux dernières informations parues à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, le Real Madrid a souhaité rétablir certaines vérités.

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid cet été ? Si la Casa Blanca exprime toujours sa confiance par rapport au joueur du PSG, les derniers éléments du dossier ont jeté un possible froid sur cette opération. En effet, comme l’a révélé Guillem Balague, Mbappé aurait demandé 100M€ de plus au Real Madrid, une demande refusé par les Merengue. De quoi alors redonner un peu d’espoir au PSG à propos d'une prolongation du numéro 7 de Mauricio Pochettino.

Le démenti du Real Madrid