Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un très gros coup avec Mbappé !

Publié le 25 mai 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que le PSG reste confiant à l’idée de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat, le Real Madrid ne se relâche pas et compte s’attacher les services de l’international tricolore dès cet été.

Malgré la fin de la saison pour le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. L’international français est engagé jusqu’en juin 2022 et veut encore en savoir plus sur les ambitions parisiennes avant d’envisager la signature d’un nouveau bail. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Kylian Mbappé ne souhaite pas s’engager sur le long terme avec le PSG afin de rester maître de son destin, de quoi compliquer les négociations même si Nasser Al-Khelaïfi n’a pas vacillé au moment d’évoquer la situation de son joyau. « S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! », a expliqué dimanche le président du club au micro de Canal+. Un optimisme qu’afficherait également le Real Madrid en interne.

Le Real Madrid convaincu de signer Mbappé cet été