Mercato - PSG : Le Real Madrid en fait des tonnes pour Mbappé…

Publié le 2 août 2021 à 22h20 par La rédaction

En alimentant la presse madrilène et les réseaux sociaux, le Real Madrid s’est lancé dans une campagne d’influence pour le transfert de Kylian Mbappé. Explication.

Rester et prolonger à Paris ou traverser les Pyrénées et rejoindre la Maison Blanche ? On le sait, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé depuis plusieurs années. Et le club madrilène ne cesse de répéter les appels du pied envers le numéro de 10 de l’Equipe de France. Mais les Merengue ne sont pas seuls, ils peuvent compter sur l’appui des journaux pro-Real. Une campagne médiatique de grande envergure pour tenter d’attirer dans ses filets l’enfant de Bondy.

Marca très optimiste